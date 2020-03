Sochu sv. Anny Samotřetí policisté našli po 15 letech, ležela ve stodole

Dřevěná vyřezávaná socha svaté Anny Samotřetí je vysoká asi osmdesát centimetrů. V náručí drží svého vnuka Ježíše Krista i dceru Pannu Marii. Z kostela na Rokycansku si ji zloději odnesli před patnácti lety.

Sochu měl podle vyšetřovatelů ve stodole sběratel, který ji údajně tehdy koupil. Po letech ji ale nabídl k prodeji na internetu. "Hodnota sochy byla nabízena za 65 tisíc korun, ale její hodnota je 300 tisíc korun," řekl Jan Syslo, vedoucí 1. oddělení územního odboru Frýdek-Místek.

Jak moc se za tu dobu socha poničila ukáže až znalecký posudek. "Velice úzce spolupracujeme s kolegy z Národního památkového ústavu, kteří budou studovat sochu samotnou. Co se týče samotného poškození, oni se posléze vyjádří, jestli nedošlo k nějakému přemisťování té sochy," vysvětlil Syslo.

Sochu muž prý koupil za pár tisícovek a obviněný ještě není. Policie ale zřejmě zahájí jeho stíhání pro legalizaci výnosů z trestné činnosti. "Je to člověk, který se zajímá o historické předměty, hudební nástroje. Je to opravdu člověk, který se orientuje v uměleckých dílech, ať už to jsou sochy obrazy. Uvádí, že tuto sochu nabyl v dobré víře," dodal Syslo.