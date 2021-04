Sociální pracovnice měla lhát do zápisů o týrané Valerii. Teď jí hrozí vězení

Případ týrané Valerii pokračuje. Už loni byla k osmi letům vězení odsouzená babička malé holčičky za to, že ji surově bila a týrala. Kriminalisté se nyní k případu vrací a obvinili sociální pracovnici, která na péči o dívku dohlížela. Podle kriminalistů své pracovní povinnosti zanedbávala. Valerie v roce 2017 zmizela a dodnes se neví, co se s ní stalo.

Sociální pracovnice na jaře 2018 uvedla, že v domácnosti opatrovnice Soni Kvasničkové je vše v pořádku. Do zápisů důkladně zaznamenala, jak domácnost vypadá.

Podle pracovnice bylo doma navařeno, obvyklý nepořádek a v zápise nechyběla ani poznámka o míse s ovocem. Při kontrole domácnosti však nebyla přítomna malá Valerie. Její nepřítomnost babička vysvětlila tím, že je holčička ve školce. V té době ale Valerii nikdo ve školce neviděl už pár měsíců.

Soňa Kvasničková dostala do své péče v roce 2016 čtyři sourozence. Stalo se tak poté, co zemřel jejich otec. Matka se o děti sama nedokázala postarat. Vyšetřovatelé později uvedli, že babička všechny děti týrala. Mlátila je vařečkou, páskem, kopala do nich, házela s nimi o zeď. Když děti plakaly, babička jim dala do úst hadr. O týrání také vypovídá záznam bratra Valerie, který popisoval nešťastný život u soudu.

Holčička beze stopy zmizela v roce 2017. Sourozenci ji naposledy viděli ten rok před Vánoci, kdy několik dní jen ležela a vypadala, že spí. Kriminalisté uvedli, že dívka v té době nejspíše zemřela a opatrovnice ještě půl roku poté brala sociální dávky, celkem 58 tisíc korun. Sociální pracovnice ani tehdy neuvedla, že by v domácnosti bylo něco v nepořádku.

"Byla obviněna jedna osoba z maření úkolů úřední osoby z nedbalosti,“ oznámila dozorující státní zástupkyně Iva Brücklerová pro portál irozhlas.cz. "Z našeho pohledu nedocházelo k plnění povinností té úřední osoby tak, jak by si své úkoly měla plnit. Na základě toho došlo k tomu, že si nikdo nevšiml, že Valerie Kvasničková je půl roku nezvěstná,“ dodala Brücklerová.

Policie viní sociální pracovnici z toho, že si nevšimla týrání sourozenců. Následně jí podle nich také uniklo, že dívka zcela zmizela. Podle vedoucí orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) je zcela normální, pokud při kontrole domácnosti nejsou přítomni všichni její členové.

Pracovník sociální služby ale musí trvat na tom, aby o dítěti zajistil dodatečné informace, zda dítě někdo viděl v jinou dobu. V jiném případě se také může domluvit s opatrovnicí, aby se s dítětem zastavila v kanceláři sociálního úřadu.

Při rozhovoru podle serveru irozhlas.cz na dotaz, zda je normální, aby dítě nikdo půl roku neviděl, pracovnice odpověděla: "Pokud by tomu tak bylo, tak to v pořádku není." Pracovnice podle kriminalistů ignorovala zásady sociální péče. Nyní jí za zanedbávání povinností hrozí až tříletý trest.

