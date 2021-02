Sokolovské nemocnici došla místa. Pacienti museli přes půl republiky

Na Karlovarsku má obrovské problémy přeplněná nemocnice v Sokolově. Právě odtamtud v pátek převáželi pacienty do jiných zařízení. Speciálně upravený záchranářský vůz Fénix je transportoval do více než 200 kilometrů vzdáleného Humpolce.

V pátek kolem deváté hodiny ráno obdržela pražská záchranka žádost o transport několika pacientů ze sokolovské nemocnice.





"Připraveno bylo speciální vozidlo Fénix spolu s lékařem, samozřejmě řidičem, dvěma záchranáři specialisty pro intenzivní medicínu a také koordinátorem, který je doprovázel ve speciálním vozidle, které řídila policie," popsala mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.

V půl jedné odpoledne vyrazila velkokapacitní sanitka s policejním doprovodem do sokolovské nemocnice. Na místo dorazila kolem půl čtvrté.

"Došlo k převozu deseti pacientů ze standardních covidových lůžek. Prakticky je nezbytné, abychom ta lůžka uvolňovali a připravovali se na případný víkendový nápor pacientů, kteří budou přijíždět záchrankami sem přímo k nám z regionu," vyjádřila se mluvčí Nemocnice Sokolov Markéta Singerová.

Samotné nakládání nemocných do speciální sanitky pak trvalo zhruba třicet minut. Pacienti opustili sokolovskou nemocnici a vydali se na 250kilometrovou cestu do Humpolce.





Pokud to bude třeba, ti další by už mohli zamířit do některé z německých nemocnic. Podle kraje prý v přeshraniční spolupráci zbývá doladit jen detaily.

"Je to ve fázi, kdy vím, že ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek připravovalo ty procesní stránky a mechanismus toho, kdo jak má s kým komunikovat," přiblížil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Tedy třeba to, zda s německou stranou bude jednat karlovarský, nebo celostátní dispečink.