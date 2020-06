Sokolovsko děsí velké propouštění, Babiš slíbil regionu pomoc!

Najít východisko z hrozícího kolapsu na Sokolovsku se premiérovi podle starostů nepodařilo. Ačkoliv s sebou do Sokolova přivezl posilu - ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO), s ničím konkrétním prý nepřijeli.

Největší zaměstnavatel v regionu připravuje propouštění tisícovky zaměstnanců.

"Já jsem starosta Chodova. Znamená to pět set rodin bez práce od července nebo od srpna. To je otřes, který tento region už opravdu začne srážet do kolen," děsí Patrika Pizingera (HNHRM).

"To propouštění velmi, velmi zasáhne místní obyvatele," přizvukuje starosta Horního Slavkova Alexandr Terek (Nezávislí). "Věřím, že se podaří najít nějaké řešení, aby tento proces byl oddálen," doufá spolumajitel Sokolovské uhelné Jaroslav Rokos.

Propouštění se má týkat zejména zaměstnanců plynárenské části palivového kombinátu ve Vřesové. Provoz tu má být ukončen už v červenci letošního roku.

A to kvůli rostoucím cenám emisních povolenek. V loňském roce za ně společnost zaplatila 1,2 miliardy korun. Návrh těžařů - jejich odpuštění - není podle vlády možný.

"Není to o tom, že dnes stát začne kompenzovat ceny emisních povolenek, to zaprvé. Nesmíme si to dovolit. A za další by to byl pochopitelně precendens pro všechny ostatní společnosti," myslí si ministr Havlíček.

Starostové ze Sokolovska navrhují, aby stát propuštěným zaměstnancům finančně pomohl nebo jim zajistil nové pracovní příležitosti. "My určitě budeme spěchat a potřebujeme si udělat domácí úkol a musíme samozřejmě i prověřit naše možnosti," nechal se slyšet premiér Babiš. O pomoci Sokolovsku chce vláda rozhodnout do konce června.