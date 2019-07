Šokující chování: Nebožtíka vlekli po schodech jako pytel brambor!

Obyvatele bytovky ve slovenském městě Vranov nad Topľou pobouřilo chování zaměstnanců pohřební služby. Když si totiž do jednoho z bytů přišli pro zesnulého Jozefa (†57), s tělem zacházeli jako s pytlem brambor. Případ šokoval i Asociaci pohřebních služeb.

Pan Jozef zemřel ve svém bytě ve třetím patře bytového domu. Když dorazili pracovníci pohřební služby, postarali se o pořádný skandál. V domě totiž není výtah, tělo tak museli snášet ze třetího patra.

Místo aby jej však dolů nesli, tahali ho po schodech dolů. "Když ho táhli po schodech dolů, začali se smát, že jede jako sáňky," popisuje obyvatelka domu.

Na neobvyklé praktiky zaměstnanců pohřební služby si stěžovali i další sousedé. Při pohledu na to, jak se zesnulým zacházeli, se jim dělalo špatně. "Mohli ho nějak snést, ne že s ním bouchali hlavou o schody," myslí si jedna z žen. "Prostě s tím dělají, jak by to byl odpad," dodává sousedka.

Pracovníci nevěděli, že je při práci někdo natáčí. Nad videem pak kroutil hlavou i předseda slovenské Asociace pohřebních služeb.

"To je naprostá neprofesionalita. To se nedělá ani v hororovém filmu," reagoval Ladislav Stríž s tím, že jde o selhání lidského faktoru. Podle slov samotné pohřební služby se to nedalo udělat jinak.