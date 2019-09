Tomáše (16) měla ubodat kamarádka. Policie zveřejnila nové informace

V případu zavražděného 16letého Tomáše z Žiliny se objevily nové informace. Chlapce našli v bytě na sídlišti s téměř 50 bodnými ranami na těle. Soud následně poslal do vazby jeho stejně starou kamarádku Juditu. Už je jasné, že nebyla pod vlivem alkoholu ani drog.

Tragédie se odehrála 16. května krátce po poledni. Ihned po vraždě se objevila spekulace, že chlapce měl zabít falešný řemeslník, který se pod záminkou vloudil do bytu. S touto verzí přišla Tomášova kamarádka Judita, která měla údajného muže v montérkách do bytu omylem pustit.

Všechno bylo ale úplně jinak. Žádného muže totiž policisté nezadrželi, podle kriminalistů totiž za vraždou stojí právě chlapcova kamarádka. Prokuratura potvrdila, že na místě bylo zajištěno několik nožů a DNA na nich nepotvrdila přítomnost třetí osoby v bytě.

Původně se objevila informace, že Tomáš zemřel na následky 21 bodných ran. Podle nových informací byl ale útok mnohem brutálnější. Počet ran, které měl mladík na těle, byl podle portálu nastope.sk více než dvojnásobný. Pitva odhalila celkem 47 bodných ran, po kterých chlapec vykrvácel.

Judita je momentálně v trenčínské nemocnici pro obviněné a odsouzené, informovala TV Markíza. Motiv vraždy však stále není známý. Na začátku vyšetřování se objevily spekulace, že mladá dvojice mohla být pod vlivem drog, to se ale nepotvrdilo.

"Abych neohrozil průběh vyšetřování, mohu pouze potvrdit, že nebylo zjištěno požití alkoholu ani jiných návykových látek ani u obviněného ani u poškozeného," řekl televizi Markíza Matúš Harkabus z krajské prokuratury v Žilině.

Tomášova kamarádka Judita skončila po incidentu v nemocnici. Zranění si ale měla způsobit sama, do nemocnice ji měli odvážet s ovázanýma rukama. Oba chodili do stejné třídy gymnázia ve Vlčincích. Prý dokonce společně plánovali cestu do Londýna. Celý incident se měl odehrát v době, kdy se oba dohadovali o detailech výletu.