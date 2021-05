Šokující nález v Ostravě! Tohle byste na zastávce neměli zapomenout

Ostravským strážníkům se ozvala v pátek žena, aby je informovala o předmětu, který se obyčejně na zastávkách nenachází. A to o pohřební urně, která ležela hned vedle lavičky.



"Hlídka po příjezdu na místo skutečně nalezla uzavřenou plastovou pohřební urnu s obsahem sypkého materiálu, která byla umístěna v igelitové tašce hned vedle lavičky. Na samotné urně bylo uvedeno evidenční číslo," uvedl mluvčí strážníků Jindřich Machů. Nález urny strážníci zadokumentovali a odevzdají jej příslušnému úřadu.

Někdo nechal na zastávce urnu:



Ač se může zdát nepředstavitelné, že by na zastávce někdo nechal podobnou věc, není to poprvé, co se s něčím takovým ostravští strážníci setkali. Urny našli na veřejných prostranstvích, v popelnici i na autobusové zastávce. Za posledních šest let evidují ostravští strážníci nález celkem sedmi uren.



