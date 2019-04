Šokující přiznání zdravotní sestry! V porodnici dělala něco strašného

Elizabeth Mwewaová pracovala dvanáct let jako zdravotní sestra v zambijské nemocnici. Nedávno onemocněla rakovinou a na smrtelné posteli se přiznala k odpornému činu. V porodnici měla vyměnit asi pět tisíc novorozenců, píše portál msn.com.

"Mám rakovinu a vím, že brzy umřu. Chci přiznat své hříchy před bohem a těmi, kterých se to týká. Hlavně před matkami, které rodily v univerzitní nemocnici při mé službě," řekla sestra Mwewaová. Údajně nechce skrývat nic, co by ji mohlo zastavit před vstupem do nebe.

Dodala, že se to stalo jejím zvykem a bavila se při tom. "Žádám také obyvatele Zambie, aby mi odpustili tento ďábelský čin, který jsem dělala nevinným dětem. Způsobila jsem několik rozvodů věrných manželů poté, co podstoupili testy DNA," lituje nemocná žena.

Obvinila také ďábla za to, že ji využil a páchal zločiny skrze ní. "Můžu za to, že mnoho matek kojilo děti, které nebyly jejich. Nechci jít do pekla. Je mi to velmi líto, prosím o odpuštění," žádá zdravotní sestra.

Mwewaová dodala, že děti narozené mezi lety 1983 a 1995 v této nemocnici by měly zkontrolovat, jestli jsou podobné svým sourozencům.