Sonda odebrala vzácné vzorky z asteroidu, který je hrozbou pro Zemi!

Pouhých pět sekund byla v kontaktu sonda OSIRIS-REx s povrchem planetky Bennu. I to ale stačilo na to, aby pomocí sběrné hlavice odebrala vzácné vzorky.

To se stalo 10. října loňského roku. Podařilo se jí dostat do téměř půlmetrové hloubky. Na povrchu po sobě zanechala důlek a také známky po zažehnutí motorů. Fotografii se sondě podařilo zachytit poté, co se 7. dubna vzdálila od asteroidu na zhruba čtyři kilometry.

"Plánování mise trvalo roky. Strašně dlouho jsme se snažili dostat tam, kde jsme teď. To, že máme na palubě sondy tak vzácný vzorek, je obrovský úspěch," oznámila operátorka mise Nayi Castro.

Během své mise sonda také pečlivě prozkoumávala každou část asteroidu. Vzorky z povrchu by mohly detailněji vysvětlit princip pohybu asteroidů a planetek. Pro vesmírný výzkum je to obrovská příležitost.

Asteroid Bennu je trochu jako časová kapsle sluneční soustavy a jejího stvoření. Takže nás zajímá, jaké informace nám vzorky poskytnou. Zejména nás budou zajímat informace týkající se Země, jejího vzniku a složení.

Vzorky z asteroidu poslouží nejen ke zkoumání dávného vývoje sluneční soustavy, ale poskytnou vědcům také pohled do budoucnosti. Bennu je totiž jednou z hrozeb pro naši planetu. V průměru měří zhruba půl kilometru a v případě srážky se Zemí by mohl napáchat velké škody. Právě proto byla vybrána za cíl této mise.

Teď se sonda po téměř pěti letech vrací zpátky na Zemi. Její návrat ale nebude nic jednoduchého a vyžaduje pečlivé plánování. Během své cesty bude muset urazit přes dvě miliardy kilometrů. 24. září 2023 by měla vstoupit do atmosféry Země a poté přistát v Utahu. Kapsli se vzorky poté pracovníci NASA převezou do vesmírného střediska v Houstonu a části vzorků rozešlou do laboratoří po celém světě.