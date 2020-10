Sonda přistála na planetce Bennu. Odebrané vzorky dopraví do tří let

Podle informací z kosmické lodi proběhl sběr horniny podle plánu. Jestli byla mise úspěšná, se ukáže až v několika následujících dnech.





"Nemůžu uvěřit tomu, že jsme to skutečně dokázali,“ citoval portál AP News jednoho člena z týmů NASA, kterým je Dante Lauretta. Podle něj sonda udělala přesně to, co měla.



Mise začala už v roce 2016, kdy vesmírná sonda OSIRIS-REx se vydala na cestu k asteroidu, kam dorazila v roce 2018. Od té doby mapovala povrch planetky a vědci vybírali nejlepší místo k odběru daných vzorků.



První pokus odběru horniny proběhl za pomoci robotického ramene. Příslušný mechanismus se tak na krátkou chvíli dotkl Bennu, vystřelil stlačený dusík, díky čemuž se na povrchu rozvířil materiál, ze kterého následně sonda odebrala vzorky.



Přibližně v polovině příštího roku by se sonda měla vydat zase domů. Přistání na Zemi Národní úřad pro letectví a vesmír naplánoval na 24. září 2023.



Planetka Bennu, která má zhruba 500 metrů v průměru, může být pro Zemi v budoucnu také hrozbou. "Bennu je jedním z potenciálně nejnebezpečnějších asteroidů s určitou šancí srážky se Zemí někdy ve 22. století. Část našeho výzkumu se tedy týká jeho trajektorie,“ doplnil Lauretta.

Podívejte se na reportáž TV Nova: