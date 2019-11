Sopka Askja se otřásá, výbuch by ochromil lety v celé Evropě!

Na Islandu hrozí výbuch sopky Askja. Úřady se obávají, že by kvůli několika stovkám menších zemětřesení mohlo dojít k erupci. To by kromě jiného znamenalo i kolaps letecké dopravy v celé Evropě.

Na Islandu je přibližně 130 sopek, stačí, aby k erupci došlo jen u jedné z nich, a může to znamenat katastrofu pro leteckou dopravu v celé Evropě. Kvůli oblaku popela by do vzduchu nesmělo jediné letadlo. Teď explozí hrozí vulkán Askja, poblíž kterého se už týden otřásá zem.

"Více než 550 malých otřesů bylo zaznamenáno v posledních dnech. Většina z nich byla zatím relativně slabá. Ty nejsilnější, které ucítili i místní obyvatelé, dosahovaly 3,2 a 3,4 stupně," informoval portál Volcano Discovery.

Askja je 1516 metrů vysoká sopka, která se nachází ve východní části ostrova. V jejím kráteru se nachází stejnojmenné jezero. První otřesy začaly 6. listopadu a podle dostupných informací pomalu nabírají na síle. Jak dlouho potrvají, ale nikdo neví.

"Velké množství otřesů je pravděpodobně způsobeno vniknutím magmatu do podzemní trhliny, což může, ale nutně nemusí vést k erupci," doplnil expert z Volcano Discovery.

Zahraniční média vzpomínají v souvislosti s možnou erupcí sopky Askja, která naposledy chrlila lávu v roce 1961, na výbuch sopky Eyjafjallajökull v roce 2010.

Tehdy byla letecká doprava nad Evropou ochromena téměř týden. Šlo o nejdelší přerušení od dob druhé světové války. Zasaženy nebyly jen státy, které zakryl oblak popela, ale všechny příletové a odletové destinace. Hrozilo nebezpečí, že by se sopečný popel mohl dostat do motorů letadel. Ovlivnilo to plány milionů lidí.

Island trápí zemětřesení v podstatě každodenně. Ostrov se během jednoho týdne otřese průměrně stokrát. Většinou jsou ale zemětřesení tak slabá, že o nich obyvatelé ani nevědí.