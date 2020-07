Souboj bratrů i "bitva tří socanů". Do Senátu chce 238 kandidátů

Necelých 100 dní zbývá do voleb, v nichž Češi vyberou nové krajské zastupitele a třetinu senátorů. V úterý vypršela lhůta, do kdy kandidáti mohli podávat přihlášky. Nejvíce mandátů obhajuje ČSSD. O setrvání v horní komoře Parlamentu budou bojovat i některé výrazné tváře sociální demokracie, třeba bývalý předseda Senátu Milan Štěch.

Sociální demokraté získali před šesti roky deset mandátů. Už to ale představovalo velkou ztrátu, protože o šest let dříve slavili celkem 23 triumfů. Teď straně hrozí další propad. Tři senátoři svlékli stranické tričko a o obhajobu se raději ucházejí jako nezávislí. ČSSD se tak musí obávat, aby volby neskončily jako ty poslední dvoje, kdy získala dva (v roce 2016) a dokonce jen jediný (před dvěma lety) mandát.

Její nejvýraznější kandidáti ale budou mít těžké soupeře. V senátním obvodě 15 – Pehlřimov obhajuje bývalý předseda horní komory Milan Štěch. Ten je senátorem za tento obvod od vzniku Senátu v roce 1996. Má ale silné vyzyvatele. Předně bývalého ministra kultury za ČSSD Vítězslava Jandáka, který se rozhodl kandidovat za hnutí ANO. A klání označil za "bitvu tří socanů". Další bývalý sociální demokrat a dlouholetý starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka kandiduje za hnutí Změna 2020 založené bývalým jihočeským hejtmanem a bývalým 1. místopředsedou ČSSD Jiřím Zimolou.

Lehkou nebude mít situaci ani bývalý ministr pro lidská práva Jiří Dientsbier mladší, který kandiduje ve volebním obvodě 30 – Kladno. Soupeřem mu budou vedle dalších i dva poslanci – bývalý středočeský hejtman Petr Bendl (ODS) a Miloslava Vostrá (KSČM).

Za ČSSD jde do voleb i bývalý ministr zdravotnictví a ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík. Zajímavé je také to, že je společným kandidátem ČSSD a hnutí ANO. O mandát se uchází na Praze 5 (senátní obvod č. 21). Kde obhajuje zakladatel hnutí Senátor 21 Václav Láska, podpořený také Piráty, KDU-ČSL či Zelenými. ODS, TOP 09, STAN a SNK ED do tohoto souboje poslali bývalého velvyslance a ředitele Knihovny Václava Havla Michaela Žantovského, který už tento volební obvod v letech 1996 až 2002 v senátu zastupoval.

Sourozenecký souboj nabízí další pražský volební obvod – č. 24 – Praha 9. Syn režiséra a herce Ladislava Smoljaka David Smoljak (za STAN, podporují jej i Piráti a TOP 09) je senátorem teprve od loňského roku, kdy v doplňovacích volbách nahradil Zuzanu Baudyšovou, vystřídat jej chce mezi jinými i jeho mladší bratr Filip Smoljak (Zdraví Sport Prosperita). „Spravedlnost zvítězí,“ napsal Filip Smoljak na facebooku k článku webu Seznam zprávy, který na sourozeneckou bitvu jako první upozornil. O přízeň voličů se uchází i vojenský historik a ředitel památníku Lidice Eduard Stehlík (ODS a KDU-ČSL) nebo předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása, který kandiduje za Trikolóru.

I ve třetím pražském volebním obvodě (č. 27 – Praha 1) se utkají dva kandidáti, které podpořil blok pravicových opozičních stran. Bývalý rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl obhajuje coby nestraník podpořený KDU-ČSL, Zelenými či hnutími Senátor 21 a Praha Sobě. Soupeřkou mu je dlouholetá poslankyně za ODS Miroslava Němcová, která má také podporu TOP 09 či STAN.

Z několika známých jmen budou vybírat také voliči v Brně (senátní obvod č. 60 – Brno-město). Tam neobhajuje mandát Zdeněk Papoušek (KDU-ČSL). Lidovci vsadili na lékaře Tomáše Tomáše. ODS, TOP 09 a Svobodní na bývalého ředitele dvou brněnských nemocnic Romana Krause. Hnutí ANO na poslance Karla Raise, Piráti společně se STAN vysílají do voleb svého „otce zakladatele“ Jiřího Kadeřávka a s podporou Zelených či hnutí Senátor 21 kandiduje bývalá ombudsmanka Anna Šabatová.

Ve volebním obvodě 72 – Ostrava-město to zkouší bývalá senátorka Liana Janáčková. Ta jedno volební období zastupovala sousední ostravský volební obvod č. 70 a v posledních dvou volbách v něm vždy skončila coby poražený kandidát ve 2. kole. Proslula ostrým postojem vůči Romům. Mandát obhajuje senátor Peter Koliba, před šesti lety byl zvolený za ANO, dnes kandiduje za vlastní hnutí.

Ve Znojmě končí senátor Pavel Štohl (ČSSD). Nahradit jej chce stranický kolega Jan Grois, který ale kandiduje sám za sebe, nikoliv za ČSSD. Vyzyvatelem mu je předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Pravicová opozice se semkla kolem starosty Moravského Krumlova Tomáše Třetiny. A Trikolóra do souboje vyslala bývalého ředitele TV Nova a bývalého senátora za tento volební obvod Vladimíra Železného.

Senátory budeme v 1. kole volit 2. a 3. října, druhé kolo bude následovat o týden později. Celkem se do voleb přihlásilo 238 kandidátů, což je méně, než před šesti lety, když se v těchto senátních obvodech volilo naposledy. Úřady teď přezkoumají, jestli kandidát splnil všechny náležitosti. O tom, jestli je do voleb zaregistruje, rozhodne pověřený obecní úřad do 14. srpna.