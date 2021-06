S dostatkem protilátek by lidé nemuseli na testy, navrhují poslanci

Jedním z důležitých bodů, které by měla Poslanecká sněmovna projednat, patří i covidový certifikát. Podle poslance Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) by mělo být alternativou k negativnímu testu či očkování i vyšetření protilátek. Lidé s jejich dostatkem by se pak podle návrhu nějakou dobu nemuseli například testovat při vstupu do míst, která vyžadují test nebo očkování.