Slovák připravoval v Česku teror! Munici jsem měl na petardy, hájil se

Po dvou letech ve vazbě si dnes Dominik Kobulnický od soudu vyslechl rozsudek. Za obecné ohrožení si odsedí šest a půl roku. Z přípravy teroristického útoku byl shledán nevinným. Rozsudek zatím není pravomocný.

Kobulnický byl v roce 2017 zadržen poté, co policie v jeho pražském bytě objevila chemikálie určené k výrobě výbušnin a řadu návodů, jak bombu o síle granátu sestrojit a správně upevnit na tělo. Podezření vzbudila jeho fascinace islámem a terorismem, které prezentoval na facebooku.

Obžalovaný sledoval proslovy bývalého pražského imáma Samera Shehadeha, který byl rovněž obviněn z podpory terorismu. Kobulnický sledoval a stahoval návodná videa, podle kterých mohl vyrobit domácí výbušninu a stejně tak záznamy z poprav. U soudu se hájil tím, že je nevinný a že nikdy neměl v úmyslu komukoli ublížit.

"Nejsem vrah ani sebevrah, a to obvinění mě hluboce uráží. Chci, aby zvítězilo právo na spravedlnost. To, co je mi kladeno za vinu, ale jednoznačně odmítám," uvedl z kraje roku při soudním přelíčení. Tvrdil, že má jen zálibu v pyrotechnice a chtěl si jen vyrobit rachejtle na oslavu Nového roku. Při poukázání na fakt, že muslimové, k nimž se hlásí, Nový rok neslaví, uvedl, že je to jediný den, kdy může odpalovat svou doma vyrobenou pyrotechniku.

I když při svém zadržení tvrdil, že neměl v úmyslu útočit, dříve před soudem přiznal, že roku 2015 útok ale plánoval. Cílem se mělo stát autobusové nádraží v Prešově. Na přípravu činu si i pořídil část potřebného vybavení, nakonec ho ale atentátnické chutě přešly, když se dle jeho slov seznámil "s tím pravým islámem", který extremismus a násilí odsuzuje.