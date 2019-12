Začal proces s vrahy Kuciaka a jeho přítelkyně. Obžalované přivedli za tmy

Před tribunál jsou předvedeni čtyři obžalovaní, Marián Kočner, Alena Zsuzsová, Miroslav Marček a Tomáš Szabó. Pro mimořádný zájem médií se kauza pojednává v budově Justiční akademie, a nikoli v budově samotného STS. Na čtvrteční zasedání se kromě slovenských novinářů akreditovala média z USA, Francie, Německa, Belgie, Polska a Česka.

Obvinění byli k soudu dopraveni již ráno před šestou hodinou. Marián Kočner na místo dorazil v neprůstřelné vestě a ochranné přilbě na hlavě. Soudního přelíčení se účastní také Kuciakovi rodiče i matka Martiny Kušnírové, poprvé by se měli setkat tváří v tvář s obžalovanými. K soudu přišel i Marek Vagovič, šéf investigativního týmu redakce Aktuality.sk, pro které Ján Kuciak psal.

Další původně obviněný Zoltán Andruskó bude souzen v samostatném řízení, které je plánované na 30. prosince. Protože spolupracuje s policií, mohl by se dočkat nižšího trestu ve výši jedenácti let odnětí svobody. Ostatním obžalovaným hrozí 25 let až doživotí.

Senátu předsedá soudkyně Růžena Sabová, vyšetřovací spis, kteří museli zřízenci k soudu přivézt ve vozíku, má přes dvacet pět tisíc stránek. Při předběžném projednání obžaloby, které začalo v devět hodin ráno, se bude soud ptát prokurátora a obviněných, zda nechtějí uzavřít dohodu o vině a trestu.

Ján Kuciak a Martina Kušnírová byli zastřeleni 21. února 2018 v jejich domě v obci Velká Mača v okresu Galanta. Podle obžaloby si vraždu měl objednat Marián K. jako pomstu za články, které Kuciak publikoval o jeho hospodářské trestné činnosti. Po dvojnásobné úkladné vraždě se konaly pochody za Jana a Martinu a Za slušné Slovensko, které organizovala stejnojmenná iniciativa. Situace po vraždě si vyžádala změnu vlády, kabinet Roberta Fica vystřídala exekutiva Petra Pellegriniho.

