Soud kvůli napadení číšníka pokračuje. Vypovídat budou znalci

Soud ráno vyslechl několik svědků, mezi nimi i kolegu zmláceného číšníka. Ten dělá v restauraci manažera a celou rvačku měl prý začít. Údajně strčil do jednoho z nizozemských turistů, kteří po hádce už měli být na odchodu. To prý odstartovalo bitku, do které se následně zapojil i číšník Miroslav, který skončil s otřesem mozku a natřikrát zlomenou lícní kostí.

Soud se zabýval také verzí, podle níž měl jít manažer restaurace na Nizozemce původně se židlí. Vypovídali také svědci události, která se měla stát už večer před tím napadením v jednom z pražských klubů. Tam měl jeden z obžalovaných, Armin Nahvi, pěstí uhodit hosta.

V úterý by měli přijít také soudní znalci, včetně odborníka na bojové sporty. Útok byl totiž velmi brutální a podle číšníkova obhájce je takové intenzity schopný jen trénovaný zápasník. Armin i Arash Nahviovi už včera sami požádali soud, aby mohli zůstat ve vazbě, dokud líčení neskončí. Vzhledem k tomu, že jim zítra končí vazební lhůta, soud ji prodloužil.

Další jednání je naplánováno až na konec měsíce, kdy bude přítomný i znalec z oboru soudního lékařství. Včera přišel vypovídat i zmlácený číšník, který se tak téměř rok po incidentu tváří v tvář potkal s oběma útočníky. Ti se mu omluvili a nabídli mu finanční pomoc.