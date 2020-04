Soud nechal lobbistu Janouška na svobodě. Před lety srazil autem ženu

Lobbista Roman Janoušek, který před osmi lety v opilosti srazil a těžce zranil ženu, se do vězení zatím nevrátí. O jeho žádosti o prodloužení přerušení výkonu trestu rozhodoval krajský soud v Brně. Janoušek podle něj stále není zdráv.

Kontroverzní podnikatel Roman Janoušek stále není zdravý, a tak podle brněnského soudu zřejmě nemusí zpátky do vězení. V minulosti ho přitom nechal Vrchní soud v Praze sledovat a ukázalo se, že chodí bez doporučeného doprovodu na plovárnu, vyjel si na kole nebo navštívil galerii.

"Krajský soud v Brně rozhodl v žádosti odsouzeného dne 15. 4. 2020," řekla advokátka Klára Balkovová. "Soud rozhodne o tom, zda tomu odsouzenému přeruší výkon trestu a v tu chvíli naše kompetence končí," dodala mluvčí věznice Petra Kučerová.

Trest 4,5 roku nastoupil Janoušek v listopadu 2014. V brněnské věznici ale zůstal jen do března 2016, potom byl rozhodnutím tamního Krajského soudu ze zdravotních důvodů dočasně propuštěn. Dnes nám na jeho pražské adrese nikdo neotevřel.

Do vězení se dostal poté, co v březnu roku 2012 v Pražské Michli nejdřív narazil autem zezadu do Volva, pak ale od nehody ujel. Když se ho řidička nabouraného vozu snažila doběhnout, tak ji svým Porsche podle soudu úmyslně srazil a vážně zranil. Nadýchal přes dvě promile alkoholu.

"Já na to nemám žádný názor," vyjádřil se v minulosti Janoušek. Z vězení byl propuštěn kvůli operaci hlavy, kterou podstoupil v pražské Ústřední vojenské nemocnici. Zpátky do cely se zřejmě nepodívá minimálně do dubna příštího roku.