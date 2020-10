Soud poslal dva milence na 16 let do vězení za pokus vraždy, odvolali se

Krajský soud v Brně ve středu vynesl rozsudek nad Evou Grycovou, která podle obžaloby vymyslela plán vraždy svého bohatého manžela. Milenec ho shodil do lomu, ale muž zázrakem přežil. Dnes za to padly šestnáctileté tresty.

Záchranu muže zachytily kamery strážníků. Milenec jeho manželky ho vylákal na procházku do lomu a pak ho shodil ze srázu. Podnikatel se dokázal zachytit výstupku ve skále a díky tomu přežil.

Soud poslal ve středu ženu i jejího milence na šestnáct let do vězení. Sám napadený ale své ženě dodnes věří a obhajuje ji. "Já bych za ni dal ruku do ohně, je to hnus," řekla oběť útoku František Divoký.

Podnikatel je přesvědčený, že pokus o vraždu má na svědomí jen milenec jeho manželky. Dokonce za svou ženu zaplatil i desetimilionovou kauci, aby mohla soudní proces strávit na svobodě. Obžalované platí také advokáty, ale ani to verdikt o vině nezvrátilo. Oba odsouzení se vůči rozsudku odvolali.

Osmatřicetiletá žena podle obžaloby slíbila svému milenci 50 milionů korun za vraždu jednasedmdesátiletého bohatého manžela. Senior přišel málem o život v listopadu 2017, kdy se ho obžalovaný neúspěšně pokusil shodit v lomu. Starší muž se zachytil o okraj skály a městští strážníci ho následně zachránili.