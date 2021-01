Soud se s ním nemazal. Guru Jára má na kontě dalších šest znásilnění

Jaroslav Dobeš známý jako guru Jára má po čtvrtku na kontě dalších šest znásilnění. Za jedno už byl odsouzen na 5,5 roku do vězení. Vrchní soud však změnil kvalifikaci trestného činu a muži, který ženám nabízel takzvané odháčkování, přičetl dalších šest. Dobeš i jeho asistentka před lety uprchli na Filipíny, kde později požádali o náboženský azyl.

Guru Jára nebo Óm Nadsamec. Jaroslav Dobeš společně s asistentkou provozovali kurzy pro zklamané ženy, jejichž vrcholem byl rituál zvaný odháčkování. Olomoucký vrchní soud v tom ovšem vidí znásilnění.

"Poškozené úmyslně přivedli do stavu, kdy nemohly zabránit souloži s obžalovaným," uvedl mluvčí soudu Stanislav Cik. Plášková i Dobeš se líčení nezúčastnili.

"Ta práva jsou opřená o spravedlivý proces, kdy on má možnost se k tomu vyjádřit. A on nebyl vlastně slyšet od začátku," prohlásil obhájce Michal Krčma. "Pokud je vedeno řízení proti uprchlým, veškerá práva přebírají jejich obhájci," vysvětluje Cik.

Namísto jednoho znásilnění přisoudil vrchní soud dvojici obžalovaných dalších šest případů. A změnil i kvalifikaci činu. "My jsme souhlasili se soudem prvního stupně, akorát jsme změnili právní větu v tom smyslu, že ke znásilnění došlo užitím násilí, nikoliv využitím bezbrannosti," řekl Cik.

"Počkáme samozřejmě na písemné vyhotovení, zvážíme tam ty důvody dovolací, jestli budou, a pokusíme se s klientem ještě nějakým způsobem zkontaktovat," prozradil Krčma.

Zakladatel esoterické školy Poetrie Dobeš se měl dopustit znásilnění několika studentek mezi lety 2004 a 2007. Pomáhat mu měla jeho asistentka Plášková. Ta měla ženy pomocí dechových cvičení připravovat na takzvané odháčkování.

Podle obžaloby se ale jednalo o sexuální akt, se kterým řada žen nesouhlasila. Měly se bránit jak slovně, tak fyzicky.

"Když půjdu ke gynekologovi a on do mě strčí nějaký nástroj, taky to neznamená, že mě znásilnil," argumentuje kolegyně Dobeše Dagmar Světlovská.

Devětačtyřicetiletý Dobeš a o tři roky mladší Plášková jsou stíháni jako uprchlí. Podle dostupných informací by měli pobývat v detenčním zařízení na Filipínách, kde požádali o náboženský azyl. Jak ve čtvrtek zaznělo u soudu, vyřizování azylu tam může trvat ještě několik let.