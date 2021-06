Soud znovu řeší vraždu novináře Kuciaka, dorazili i jeho rodiče

Slovenský nejvyšší soud znovu otevřel v úterý ráno ostře sledovaný případ vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Žalobce se odvolal poté, co specializovaný trestní soud loni osvobodil podnikatele Mariana Kočnera a jeho spolupracovnici Alenu Zsuzsovou, u níž si právě Kočner měl smrt reportéra objednat. Pokud soud loňský verdikt potvrdí, Kočner i Zsuzsová budou definitivně volní. Rozhodnutí by mohl soud oznámit ještě během úterka.

Do budovy soudu dorazili v úterý v pozici diváků i rodiče zavražděného novináře a matka jeho snoubenky Martiny. I snoubenka zahynula na začátku roku 2018 rukou vraha. "Já čekám, že to pro nás skončí dobře, že se to vrátí ke specializovanému soudu," řekl při příchodu novinářům Kuciakův otec. Že Nejvyšší soud osvobozující verdikt trestního soudu zvrátí, věří i matka Martiny Kušnírové. Uvedla, že očekává spravedlnost.

Žalobce předložil Nejvyššímu soudu i nové důkazy, kterými chce senát přesvědčit, že Kočner a Zsuzsová jsou vinní. Jsou mezi nimi například data z chytrých hodinek Zsuzsové, která ukazují, že se jí po vraždě Kuciaka a jeho snoubenky nepřirozeně zvýšil tep.

Nechybí ani analýza komunikace mezi ní a Kočnerem. Ta má dokazovat, že zprávy, které si Kočner a Zsuzsová posílali, byly šifrou a ve skutečnosti se týkaly právě vraždy, píše portál topky.sk. Žalobce také požaduje, aby v případě, že Nejvyšší soud rozsudek z loňského září zruší a kauzu vrátí k novému projednání, skončil případ u jiného soudního senátu než původně.

Kromě Kočnera a Zsuzsové, která se aktuálního jednání osobně neúčastní, stanul před senátem Nejyššího soudu i Tomáš Szabó. Ten podle obžaloby pomáhal nejen při vraždě Kuciaka, ale podílel se i na vraždě podnikatele Petra Molnára. Szabóa na rozdíl od Kočnera a Zsuzsové specializovaný trestní soud neosvobodil, uložil mu 25 let.

Nejvyšší soud má v podstatě dvě základní možnosti, jak může v případu rozhodnout. Pokud potvrdí loňský verdikt, Kočner i Zsuzsová budou obžaloby z vraždy definitivně zproštění. Senát také může kauzu vrátit zpět, v tom případě by se jí znovu zabýval už zmíněný trestní soud a musel by rozhodnout znovu. Sám Nejvyšší soud nemůže Kočnera a Zsuzsovou odsoudit.

Novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenku Martinu Kušnírovou vrah zastřelil 21. února 2018 v jejich domě v obci Velká Mač. Těla byla objevena až o několik dní později, když se ani jeden z nich neozýval kolegům ani blízkým. Vražda rozpoutala na Slovensku vlnu demonstrací a vedla k pádu vlády Roberta Fica.

