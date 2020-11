Soud zpřísnil trest Janákové! Křivě obvinila dozorce ze znásilnění

Ve skutečnosti není otcem dozorce, ale jeden z vězňů. Za falešné obvinění dostala letos u Okresního soudu v Opavě osmiměsíční nepodmíněný trest. Proti němu se státní zástupce odvolal. Rozsudek v těchto dnech vynesl Krajský soud v Ostravě, který ho zpřísnil.



"Odvolací soud shledal, že obžalovaná je vina v celém rozsahu, a to ze spáchání přečinu křivého obvinění, a uložil jí nepodmíněný trest v délce trvání dvou let,“ řekla mluvčí krajského soudu Klára Kristinová.



Petra Janáková, která si loni změnila jméno na Nová, je odsouzená na 30 let vězení za vraždu sběratele z roku 2017. V těhotenství byla z vězení dočasně propuštěna. Dítě se jí narodilo koncem srpna. Soud dospěl k závěru, že by se mohla trestnímu stíhání vyhýbat, a tak rozhodl o vzetí do vazby.



Nyní se o chlapce stará babička. Podle vězeňské služby bezpečnostní pravidla styk mezi vězni, nebo dozorci neumožňují. V minulosti byl například zaznamenán pokus o předání spermatu v propisovací tužce.