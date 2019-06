Soud zpřísnil trest za vraždu Roma v Chomutově, střelec dostal 10 let

Střelec ze sídliště v Chomutově Petr Benda v úterý stanul před Vrchním soudem v Praze, který ho za vraždu čtyřiatřicetiletého Roma poslal na deset let do vězení. Svůj původní rozsudek tak zpřísnil o tři roky.

Od střelby na chomutovském sídlišti, při které zemřel 34letý muž, uplynuly už dva roky. Případ se v úterý opět dostal před Vrchní soud v Praze, který obžalovanému Petrovi Bendovi uložil trest na spodní hranici, tedy deset let.

Původně muži hrozilo až 20 let, ústecký krajský soud ho ale poslal do vězení na 12,5 roku. Proti rozsudku se Benda odvolal a skončil před Vrchním soudem v Praze, který mu trest snížil na sedm let. Zákonná minimální hranice u vraždy je deset let, podle odvolacího soudu byl však Benda do té doby bezúhonný a s policií po celou dobu spolupracoval.

Žalobci ale nesouhlasili s mimořádným snížením trestu a Nejvyšší soud poslal případ k projednání zpět Vrchnímu soudu. "Ten rozsudek zvýšil na deset let. Trest je pravomocný, odvolat se proti němu nelze. Může se ale dovolat k Nejvyššímu soudu," uvedla mluvčí Vrchního soudu Simona Heranová.

K vraždě došlo na konci roku 2017 ve tři hodiny ráno na sídlišti v Chomutově. Benda vyběhl ven se zbraní ruce, když zaslechl venku hluk. Viděl tam dodávku najíždět do lidí a aut. Řídil ji 34letý Rom pod vlivem alkoholu a marihuany, na kterého Benda vystřelil hned třináctkrát a na místě ho zabil. Podle soudu však vražda neměla rasový podtext.

