Soud zprostil obžaloby olympionika Čechmánka. Byl podezřelý z podvodu

Mini pivovar ve Zlíně, apartmány v Chorvatsku nebo byty na náměstí v Holešově. To jsou jen některé investice, které Čechmánkovi zlomily vaz. Podle obžaloby moc dobře věděl, že na vše nemá peníze. Přesto investoval dál.

"Minimálně srozumění na jeho straně je dáno tím, že věděl o své špatné finanční situaci a přesto všechno v té době sjednával další závazky, o kterých věděl, že je neuhradí,“ informoval státní zástupce Petr Matoušek.

Když přestal platit řemeslníkům, stavby se zastavily a jeho dluhy se dostaly k soudu. Čechmánek po celou dobu tvrdí, že nikoho podvést nechtěl. Peníze prý nikam neulil, doplatil jen na svoji naivitu. Ani podle zlínského soudu se úmyslný podvod nepodařilo prokázat.

"Prokázalo se to, co my jsme od začátku tvrdili, a jsme za to rádi a věříme, že jednoho dne tato kauza skončí,“ řekl Roman Čechmánek.

Státní zástupce ale s verdiktem nesouhlasí, a ještě v soudní síni se odvolal. Kauza bývalého gólmana, který si hokejem údajně vydělal stovky milionů korun, tak nejspíš skončí u olomouckého vrchního soudu.