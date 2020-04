Soud zrušil opatření. "Kdo firmám nahradí škody?" tepe opozice vládu

"Je dobře, že soud rozhodl, že ani v době krize si nemůže ministerstvo zdravotnictví řídit stát jako zkrachovalou firmu. Teď chceme vědět, kdo a jak nahradí vzniklou škodu živnostníkům a podnikatelům!" burcuje na twitteru šéf STAN Vít Rakušan.

Poslanec TOP 09 Dominik má jasno o tom, co by se mělo dít dál. Ani on vládu nijak nešetří.

"Rozhodnutí soudu je jen smutným potvrzením vládní neschopnosti a chaosu, který ohrožuje osudy lidí i prosperitu země. Soud potvrdil naše obavy, že vláda postupovala nezákonně, když přestala rozhodovat podle zákona o krizovém řízení a postupovala podle zákona o ochraně veřejného zdraví," kritizuje kabinet šéf ODS Petr Fiala.

"Vládo ČR, Vy bando amatérů, která ignoruje vládu práva, omluvte se a odejděte. Svobodný občan nepotřebuje vůdce, který opovrhuje pravidly. Potřebuje správce, který respektuje pravidla a spravuje odpovědně a efektivně," rozpálil se exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

Ozval se i expremiér a bývalý předseda ODS Mirek Topolánek, který s odkazem na Kalouskovu kritiku napsal, že on by byl ostřejší, nicméně prý respektuje, že je Miroslav Kalousek "založením poeta."

"Předseda senátu zdůraznil, že je i za aktuální situace nezbytné, aby orgány veřejné moci lpěly na pravidlech, a zachovaly tak právní stát v maximální možné míře. Na to jsme upozorňovali od začátku a rozhodnutí soudu jen potvrzuje naše slova," přisadil si šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Je dobr zprva, e v tto situaci existuje vymahatelnost prva, co je znak prvnho sttu. patn zprva je, e vlda prvo ignoruje.



Zatímco opozice zahájila po verdiktu soudu nelítostnou ofenzívu, koaliční a vládní politici zatím veskrze mlčí. V podstatě jediný, kdo tvrdý verdikt soudu komentoval, je ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD).

"Je to jen další potvrzení toho, co říkáme dlouhodobě. Pouze za nouzového stavu lze přijímat krizová opatření na boj s koronavirem,“ uvedl pouze krátce.

Kabinet si nicméně zatím nemusí zoufat. Soud totiž na jednu stranu s platností od příštího pondělí část opatření zrušil, zároveň však dal vládě do té doby možnost zavést je znovu. Tentokrát tak, aby nebyla v rozporu se zákony.

