Jsou respirátory v budovách a MHD stále nutné? Ptali jsme se expertů

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o zrušení povinného nošení respirátorů ve vnitřních prostorách a dopravě v úterý vyvolalo debaty. Soud ho totiž nepovažuje za dostatečně odůvodněné. Ministerstvo má zatím na opravu čas, ale pokud k ní nedojde, rozsudek vstoupí v platnost v pátek. Tato představa ale děsí politiky i odborníky.

Mezi nimi je i předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek, který TN.cz sdělil: "Soud hlídá procesní a legislativní část, a aby všechno bylo v souladu se zákony a ústavou, ale rozhodně se nemůže pouštět do posuzování odborného vlivu a významu či nevýznamu nošení roušek a respirátorů."

"Dokud nedosáhneme kolektivní proočkovanosti, tak nám nezbývá nic jiného než to vydržet a respirátory nesundávat. Opravdu nevidím jiný způsob. To bychom museli začít lidi rozlišovat na očkované a neočkované, ale to je prakticky neproveditelné," uvedl Chlíbek. A není sám, kdo tento názor zastává.

"Nošení respirátorů a roušek je velmi účinné protiepidemické opatření, to platí pořád. Ačkoliv je aktuální situace dobrá, měli bychom počkat do doby, než si budeme opravdu jistí, že jsme z toho venku. Až ve stavu kolektivní imunity si pak můžeme říct, že už je to jedno, protože všichni budou chráněni alespoň před vážným průběhem nemoci. Teď ale nošení respirátorů ještě smysl má," řekl TN.cz imunolog Václav Hořejší.

"I očkovaní můžou vir šířit. Samozřejmě méně než neočkovaní lidé, když jsou infikovaní, ale přesto k tomu může docházet. Vir se totiž dostane na sliznice, kde se pomnoží, a i když díky očkování nebude postupovat dál a nevyvolá závažný průběh, bude to stačit k tomu, aby se šířil do okolí. Můj odhad je, že koronavirus u nás prodělalo dvakrát nebo třikrát více lidí, než uvádí oficiální údaje," vysvětlil Hořejší.

Kromě toho imunolog ještě dodal, že na stoprocentní účinnost očkování se spoléhat nedá: "Zvlášť u starších lidí, kteří mají oslabenou imunitu, se účinnost očkování snižuje z deklarovaných 90 % na 60 až 70 %. Respirátory a roušky tedy chrání jak konkrétního člověka, tak jeho okolí. Z praktických důvodů i důvodů opatrnosti se rozhodně vyplatí v tomto opatření ještě pokračovat. "

Hořejší závěrem doplnil, že povinné opatření by se teoreticky přece jen nemuselo týkat úplně všech: "Lidi jako například astmatici, kteří mají potíže s dýcháním a nošení respirátorů jim neprospívá, by klidně mohli dostat výjimku od doktora. Ten by jim to potvrdil. To ostatně byla jedna z věcí, kterou soud také kritizoval."