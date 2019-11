Soud poslal rodinu údajných otrokářů za mříže! Vůdce bandy dostal 18 let

Hlavní strůjce pětičlenné skupiny Julius Rigo má ve věznici se zvýšenou ostrahou strávit osmnáct let. Jeho manželka pak odešla s trestem devíti let za mřížemi, potvrdil reportér televize Nova, který byl přímo u soudu. Na šest let do vězení pak soudce poslal Karla Ádáma. Blance Sárköziové a Josefu Rigovi, bratrovi Júlia, soud uložil podmíněné tresty. Všichni obžalovaní se na místě odvolali.

Rigo měl dvanáct let vozit do Velké Británie sociálně slabé a slibovat jim vysoké výdělky. Pro dvanáct z nich, které se policii podařilo zdokumentovat, se ale život změnil v noční můru. V Británii museli podle obžaloby pro skupinu otročit a výdělky jim odevzdávat.

"Je jim kladeno za vinu obchodování s lidmi. Měli získat velký prospěch, jednak měli způsobit poškozeným těžkou újmu na zdraví," popsal státní zástupce Lukáš Otipka.

Od roku 2004 do roku 2016, kdy se na skupinu přišlo, jim měli otrocky zaměstnávaní lidé vydělat nejméně 15 milionů korun. Ženy pro ně měly pracovat jako prostitutky, které měl hlavní boss i sám znásilňovat.

Podle vyšetřovatelů navíc ženy nutili k uzavírání dohodnutých sňatků z cizinci kvůli evropskému občanství. Hájí se tím, že se proti nim poškození spikli a všechno si vymysleli.

