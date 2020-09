Soudkyně řídila auto s 1,8 promile. Znalci se přou, zda za to mohly léky

Podle obžaloby sedla soudkyně Markéta Lehká loni v prosinci silně opilá za volant svého vozu. V autě navíc vezla dvě malé děti. Jízdu, při které přejížděla přes středové pruhy, následně i do protisměru a ohrozila protijedoucí řidiče, ale viděli policisté, kteří ji zastavili.

Přístroj na zjišťování alkoholu v dechu u soudkyně naměřil 1,8 promile. To je už v pásmu silné opilosti. Soudkyně se hájí tím, že si před jízdou aplikovala léky proti bolesti v krku a ty mohly výsledek měření ovlivnit. Krevní zkoušku, která by to potvrdila, ale velmi důrazně odmítla.

"Doktorka Lehká je obžalovaná z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Byla ve stavu vylučujícím způsobilost. Pokud by si nastříkala lék stopangin, tak by to mělo být do pěti minut pryč a nemohlo by to ovlivnit výsledek dechové zkoušky," prohlásil státní zástupce Otakar Zahradník.

Zatímco obhajobou vytvořený posudek její verzi potvrzuje, obžaloba má v ruce posudek, který ovlivnění léky odmítá. Soud proto jednání odročil na listopad a nechá si vypracovat revizní zprávu, která by měla vyjasnit, který z posudků je tedy pravdivý.