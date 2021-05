Soudkyně za řízení v opilosti přijde o talár. Odvolací soud jí trest zmírnil

Záznam z předloňska ukazuje, že soudkyně krajského soudu nejistě kličkovala mezi jízdními pruhy a hlídku jedoucí přímo za ní překvapilo i prudké odbočení bez blinkru na poslední chvíli. Když auto zastavili, bylo hned jasné, co se stalo.

Policisté jí naměřili téměř dvě promile. V autě přitom vezla dvě děti. Soudkyně za to šla před soud. V lednu dostala 150tisícovou pokutu a zákaz řízení na dva roky. Proti rozsudku se odvolala, tvrdila, že si vzala jen kapky proti kašli.

"Pokud by si nastříkala ten stopangin, tak by to mělo být do pěti minut pryč a nemohlo by to ovlivnit výsledek dechové zkoušky," řekl státní zástupce Otakar Zahradník.

Odvolací soud vinu potvrdil, ale snížil pokutu na 100 tisíc a zákaz řízení zkrátil na rok a půl. Kvůli pravomocnému odsouzení musí Lehká skončit jako soudkyně.