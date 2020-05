"Ministr zločinu" u soudu: Obvinili ho z korupce, podvodů a manipulace

Ministr zločinu. Jinak odpůrci izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi neřeknou. Sedmdesátiletý ostřílený politik sice ustál politický souboj s rivalem Bennym Gancem, ukončil rok a půl trvající vládní krizi a opět usedl na post premiéra, soudnímu procesu ale neunikl.



Netanjahu čelí hned třem obviněním - z korupce, podvodu a porušení důvěry. A za každé mu hrozí vězení. Deset let vládnoucí premiér tvrdí, že jde o pokus o puč. "Soudní proces není ničím jiným, než pokusem o potlačení vůle lidu, pokusem odstranit mne i celou pravici. Levici se přes deset let nepodařilo zvítězit ve volbách, a proto to zkoušejí jinými způsoby," sdělil izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Nejvážnější je obvinění z korupce. Netanjahu měl manipulovat s trhem tak, aby to vyhovovalo mediálnímu magnátovi Elovičovi výměnou za pozitivní zprávy. Netanjahu ale vše označuje za spiknutí zosnované levicí. U soudu proto žádal, aby se slyšení vysílalo živě a nikdo tak nemohl překroutit jeho slova.



"Chci, aby veřejnost viděla celý obrázek. Aby znala celou pravdu. Žádám, aby se vše vysílalo živě, bez přerušování a cenzury," dodal Netanjahu. Soudní proces podle izraelských médií může trvat i tři roky. Netanjahuovi právníci navíc chtějí proces pozdržet o tři měsíce, ty údajně potřebují na prostudování spisu. Soud chce vyslechnout celkem 333 svědků.