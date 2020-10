Souhlasná slova i kritika. Politici hodnotí projev prezidenta různě

S projevem prezidenta republiky víceméně souhlasil předseda Senátu Miloš Vystrčil. Ten ocenil, že prezident poděkoval, akcentoval povinnost nosit roušky a kritizoval špatnou komunikaci. "Škoda, že chyběla energie, přesvědčivost a posilující a uklidňující vůdcovství doplněné upozorněním na nelehké období, které nás čeká," doplnil Vystrčil.

Projev ocenil předseda KDU-ČSL Marian Jurečka: "Oceňuji, že projev prezidenta byl smířlivější než obvykle a vyzval v něm nejen k respektování vládních nařízení, ale také k nošení roušek a osobní zodpovědnosti. Opravdu to není žádná sranda a musíme být k sobě ohleduplní. Dávejte na sebe pozor a vydržte, my to nakonec zvládneme!"

Kriticky se vyjádřil místopředseda ODS Martin Kupka, podle kterého prezident zjednodušil boj s onemocněním Covid-19 na nošení roušek. "Jde o víc. Nechci být zbytečně kritický, ale čekal jsem, že se hlava státu podívá s nadějí do budoucnosti a veřejnost povzbudí. Buďme rozumní, zodpovědní, dobré mysli - a překonáme to!"

"Je správné, že prezident republiky plně podporuje opatření vlády, kterou jmenoval. Škoda, že jsem neslyšel: “..., a proto z těchto opatření nebudu žádat výjimku pro sebe na 28.října.” Jestli tu výjimku dostane, může si o podpoře říkat, co chce. Ukázaná platí," reagoval předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek na udělování státních vyznamenání.

Kladně reagovala na projev také například poslankyně za ANO Barbora Kořanová: "Děkuji panu prezidentovi za jeho dnešní projev. Byl to projev skutečně státnický, projev plný lidskosti. Díky panu prezidentovi patří především za jeho výzvu k nošení roušek, které jsou, dle jeho slov, naší jedinou zbraní. Toto plně podepisuji."