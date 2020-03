Soukromá laboratoř, která odhalila dva případy viru, povolení nedostala

Po tom, co soukromá laboratoř odhalila koronavirus u ženy, kterou odmítli hygienici testovat, stát rozšířil možnosti testování v dalších ústavech, nemocnicích a laboratořích. Paradoxně laboratoř, která koronavirus už dokonce dvakrát u pacientů odhalila, certifikát zatím nemá.

Soukromá laboratoř v Praze už v únoru zažádala o zařazení mezi certifikované, pak dokonce odhalila pozitivní případ Covidu-19. Jenže má smůlu, pro akreditaci prý nesplňuje podmínky.

"To, že to může dělat pouze akreditovaná laboratoř, je, myslím si, v tuto chvíli zcela nerelevantní, protože akreditovaná laboratoř by měla mít tuto techniku," popsala vedoucí laboratoře Soňa Peková.

Logické by přitom bylo - čím víc laboratoří, tím víc otestovaných a podchycených případů. "Sedím u soukromé laboratoře, která potvrdila dva případy z Passo Tonale. Já se cítím relativně dobře, nemám teploty, nicméně stát mě v tuto chvíli omezuje v tom si udělat testy," uvedl Jan Štafka, který se vrátil z Itálie.

Stát teď sice povolil testování u soukromníků, jenže mezi požadavky je smlouva s pojišťovnou. Tu právě tato laboratoř nemá. A i další si stěžují na podle nich poměrně tvrdá kritéria certifikace.

"Pokud by ty laboratoře testovaly bez toho, nemáme páku jim v tom zabránit. Nicméně ty výsledky pro nás budou brány jako nevalidní a budeme muset vše retestovat," informoval náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula.

Aktuálně je pouze osm certifikovaných nemocnic a ústavů. Do sítě takových pracovišť nově patří také laboratoř v Ostravě. "Povolení jsme od Státního zdravotního ústavu obdrželi ve čtvrtek 5. března a s vlastním testováním začínáme od pondělí. Naše laboratoř vzorky bude pouze analyzovat, nebude je odebírat," uvedla mluvčí laboratoře Radka Milešovská.

Pozitivní vzorky musí ale vždy ještě testovat Národní referenční laboratoř.