Sousedé o střelci z Jičína: "Když se napije, tak si myslí, že je voják"

V roce 2008 dostal Vojtěch Š. deset let za to, že málem umlátil pažbou vzduchovky přítele vlastní matky. Ani po návratu z vězení prý lásku ke zbraním neztratil. "On když se napije, tak si myslí, že je voják," řekl soused.

Pomoc volali lidé, kteří slyšeli za plotem střelbu. Útočník se nevzdal ani ve chvíli, kdy ho policisté vyzývali, aby zbraň odložil. "Střílel po celý ty zásahový službě," popsala sousedka. Mobilní balistické štíty zásahové jednotky chránily policisty před zraněním.

"Celý incident se odehrával v zastavěné oblasti mezi rodinnými domy," řekla Eva Prachařová, mluvčí Policie ČR Královéhradeckého kraje. Člen zásahovky drama ukončil přesným výstřelem, a to údajně přímo do mužova břicha.

Muž je v péči lékařů ve FN v Hradci Králové. Je napojený na umělou plicní ventilaci a podle lékařů jeho zdravotní stav zůstává vážný. Nikdo další se při střelbě nezranil. "Budeme především prověřovat oprávněnost služebního zákroku," potvrdila mluvčí GIBS Ivana Nguyenová.

Je to rok, co je střelec na svobodě. Mezitím podle sousedů už prý stihl udělat řadu průšvihů. "Na nějakým plese se jednou popral," popsal soused. "Je prostě takovej hlupák, on už tady běhal s mačetou po vesnici," řekl další obyvatel vesnice.

Mužův motiv zůstává neznámý. Dům, ve kterém bydlel sám, je v exekuci. Několik hodin před střelbou si prý v místním obchodě koupil láhev tvrdého alkoholu. Mužova zbraň míří na expertízu. Z taktických důvodů kriminálka nechce říct, jestli se jedná o pistoli s ostrými náboji nebo třeba jen o plynovku.