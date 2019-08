Sousedé oplakávají smrt rodiny u Sudoměřic. Starosta nabízí pomoc

Obec pozůstalým rodiny nabídla maximální pomoc, uvažuje se také o zorganizování sbírky. Podle vedení obce na to ale ještě není správná chvíle. "Shodli jsme se, že počkáme na vhodnější dobu, a poté se společně pokusíme vymyslet to nejlepší, co by pozůstalým pomohlo," řekl TN.cz starosta Hošťálkové Petr Laštovica s tím, že se mu o celé situaci těžko hovoří. Manželé s dětmi prý pro místní byli jako rodina.

Nikdo z obyvatel nemůže uvěřit, že právě životy jejich sousedů vyhasly při srážce s kamionem. Podobné vzkazy kamarádů a příbuzných plní také sociální sítě. "Je to strašný šok, měl jsem vás všechny rád," vzkázal na facebooku Jiří. "Odpočívejte v pokoji," napsala Petra. Že byla rodina mezi místními opravdu oblíbená, potvrzují i další slova starosty. Informoval, že se v obci ruší veškeré kulturní akce a oslavy.

Podle informací televize Nova se rodina vracela z dovolené v Chorvatsku. Žena za volantem pak měla ze zatím neznámých důvodů přejet do protisměru, kde se osobák srazil s kamionem. Jeho posádka vyvázla bez zranění, v autě ale zemřeli čtyři lidé - dva dospělí a dva chlapci.

Třetí chlapec utrpěl mnohočetná zranění a přestože byl při příjezdu záchranářů při vědomí, uvedli ho do umělého spánku. "Byl letecky transportován na traumacentrum brněnské dětské nemocnice," popsala mluvčí záchranky Hedvika Kropáčková.

I když se manželé o nejstaršího chlapce společně starali, muž ho měl ze svého předchozího vztahu. Dva zesnulé chlapce pak měl pár spolu. Podle portálu Blesk.cz je se zraněným chlapcem v nemocnici jeho matka, která v autě nejela. Jeho stav vzhledem k věku nechce nemocnice komentovat.

Připomeňte si tragické pondělí 26. srpna na českých silnicích v reportáži: