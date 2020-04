Sousedé se opili a pohřbili ji zaživa. Nina si sama musela vyhrabat hrob

Šokující příběh se měl udát v ukrajinské vesnici Maryanske. Nina Rudchenko (57) byla sama doma, když se k ní vloupala dvojice mužů. Mělo jít o bratry ze sousedství, staršímu bylo 30 let, mladšímu o tři méně.

Bratři začali Ninu surově bít, na pomoc si s sebou přinesli baseballovou pálku. Nevypadalo to, že by přišli krást, chtěli jen ubližovat. Týrali ji celé dvě hodiny, dokud její tělo nezůstalo bezvládně ležet na zemi.

Ani to jim ale nestačilo. Podle informací, které přinesl deník Mirror, bratři odtáhli zemdlelou Ninu na místní hřbitov, kde ji zkropili vodou a přivedli znovu k vědomí. Již v tu chvíli byla omámena šokem a ukrutnou bolestí, měla mnoho zranění po celém těle, utrpěla mimo jiné zlomeninu nosu a čelisti. Pohled na krvácející ženu ale opilé tyrany v jejich běsnění nezastavil.

Nebohou ženu donutili pod rouškou tmy vyhrabat si vlastní hrob, do kterého ji poté přinutili si vlézt. „Musela jsem si tam lehnout čelem k zemi, cítila jsem, jak mě začínají zasypávat,“ popsala zděšená žena místnímu tisku. Snažila si alespoň zakrýt obličej a vyhradit si rukama trochu vzduchu. Poslední, co slyšela, byl děsivý smích jejích tyranů a slova o tom, že plánují zabít celou její rodinu.

