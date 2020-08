ZNÁME VÝHERCE SOUTĚŽE: České víno, středohoří a zpěv

V tak luxusních podmínkách si letos můžete v zámeckém vinařství Johann W v severočeských Třebívlicích vychutnat ty nejlepší české kapely! A chybí vám k tomu jediný krok – správně odpovědět na soutěžní otázku.



Někdejší třebívlická baronka, poslední milenka Johanna Wolfganga Goetha a současná patronka vinařství Ulrika von Levetzow by měla radost. Vždyť ve škole na svém panství podporovala obzvláště výuku hudby a zpěvu. A letos v létě si v amfiteátru obnoveného třebívlického vinařství podávají pódium ty nejpopulárnější české kapely i sóloví zpěváci!



Ve venkovním amfiteátru si v průběhu srpna zahrají Mňága a Žďorp, Pokáč, Tomáš Klus a David Koller. V září vystoupení ještě Ben Cristovao a vrcholem letní koncertní scény bude v 25.9. koncert kapely Lucie. Vstupenky na koncerty najdete zde.



Poznejte jeden z nejstarších vinařských regionů u nás a nasajte kromě jedinečných vín atmosféru dávných časů. Časů, kdy víno nebylo z Moravy, ale z Čech. Vinařství Johann W navazuje na mnohasetletou tradici litoměřických vinic a po náročných letech obnovy historických tratí vyladilo všechny odrůdy do mimořádně lahodných chutí.



Na návštěvu vinařství, ať už osobní či internetovou, je nyní ta nejlepší doba i z jiných důvodů. Vinařství totiž na začátku léta vyhlásilo speciální slevy až 62 %. I prémiové značky si tak může dovolit každý.



Pokud vám samotná konzumace nestačí a chcete zažít třebívlické koncertní léto v plné parádě, odpovězte na soutěžní otázku a vyhrajte vstupenky na vámi vybraný koncert v SRPNU.



Soutěžní otázka:

Která žena je patronkou vinařství Johann W? (Malá nápověda: Je vyobrazená na etiketách vín)



a) Eliška Přemyslovna

b) Ulrika von Levetzow

c) Sv. Barbora

