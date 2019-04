SOUTĚŽTE S NÁMI: Děláme svět papíru recyklovanější – Papírna Aloisov

Trvalo ještě dlouhá desetiletí, než se dostala pod křídla společnosti MELECKY a.s. , továrna v malebném prostředí lesů a hor se stala významným evropským výrobcem barevných a bílých papírů v nejvyšší kvalitě s certifikací EcoLabel, Blauer Engel a FSC.



Zeptali jsme se na téma ekologické výroby papíru předsedy představenstva společnosti Papírna Aloisov a.s. pana Roberta Meleckého. „Ochrana životního prostředí je pro dnešní Papírnu Aloisov jednou z hlavních priorit. Naše specializace na výrobu ekologicky šetrných barevných celulózových a recyklovaných papíru a kartonů je výsledkem nemalých investic v posledních letech do moderních technologií. Chceme chránit přírodu, aby i naše děti věděly, co je pravý český les.“



Téma děti, hraje pro Papírnu Aloisov velkou roli. Významná část výrobního sortimentu je určena právě dětem a školám., resp. kartony jsou primární součástí života dětí. „Věřím, že by mělo být významnou úlohou školek a škol v jednadvacátém století, vést děti k ekologickému chování. Jednou z možností je využíváním, které jsou díky moderním výrobním technologiím, téměř k nerozeznání od klasických celulózových papírů“, říká Robert Melecký. Papírna Aloisov, a.s. nabízí ve svém portfoliu plněod malých balení pro domácí kreslení až po velká balení pro školy a komerční subjekty . Celý sortiment si lze prohlédnout a nakoupit v e-shopu společnosti na internetové adrese www.papirprovsechny.cz Protože je ekologie jednou z hlavních priorit, jak uvedl pan Melecký, zapojila se Papírna Aloisov v lednu tohoto roku i do výroby papírových tašek. Nemalé investice do nejnovějšího stroje na výrobu tašek a 6ti barevného tiskového stroje přivádí na trh Tašku s rodokmenem. „V naší papírně vzniká jedinečný příběhs certifikací EcoLabel. Její životní cesta začíná jako sběrový papír, z něhož se u nás zrodí nový recyklovaný a kraftový papír. Cesta poté vede přes výrobuaž obchodů, ať už se jedná o velký supermarket na předměstí, nebo malé květinářství za rohem, kde si do ní uložíte svůj nákup. Díky tomuto jedinečnému životnímu příběhu, jí s láskou říkáme Taška s rodokmenem“, vysvětluje předseda představenstva. Koloběh recyklace papíru tak zajištuje udržitelnost našich lesů, jelikož kvůli přírodní hnědé Tašce s rodokmenem nepadne ani jeden jediný strom. Tašky si můžete také prohlédnout a zakoupit bez potisku nebo i s potiskem na e-shopu www.papirprovsechny.cz Šetřit naši přírodu - naše lesy, naše řeky, naše moře, náš vzduch - by v dnešní době mělo být heslo, kterým by se měl řídit každý z nás. Každý by se měl snažit svým dílem přispět k její ochraně. Využívat výrobky, které nesou certifikaci EcoLabel a které Ministerstvo životního prostředí České republiky označilo jako „“, je v každém případě tím správným krokem.Hlavní stránka společnosti : www.melecky.cz

Papírna Aloisov nabízí na svém eshopu : www.papirprovsechny.cz



