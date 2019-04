Soutěžte s Rašelinou Soběslav a.s. o 5 balíčků produktů, každý balíček v hodnotě 1000 Kč!

Země prochází určitými obdobími a my se právě nacházíme v období, kterému vládne sucho. I s tím se však dá rozumně bojovat nebo lépe se přizpůsobit.



Rostliny suchem samozřejmě trpí nejvíce a zvláště ty v truhlících nebo v květináčích. Zvykli jsme si vytvářet kolem svých domovů hezké prostředí, ve kterém dominují na oknech muškáty, surfinie a jiné balkónové rostliny a na zahradách záhony s bujně rostoucími kvetoucími trvalkami a okrasnými keři. Pokud jim nedopřejeme dostatek vody a správnou výživu, přijdeme o tu krásu kvetoucích svěže zelených rostlin.



Rašelina Soběslav a.s. představila novinku na trhu se substráty, Revitalizační organický substrát proti suchu. Na jeho vývoji se podílel tým vědců z Mendelovi univerzity v Brně a jakostní a výrobní oddělení společnosti Rašelina a.s., jakožto významný výrobce substrátů a hnojiv v České republice. Tento substrát obsahuje řadu vododržných minerálů. Ty, díky své nasákavosti, přijímají větší množství vody a živin, které v období sucha pozvolně uvolňují zpět do substrátu. Rostliny tak získají vodu a výživu i v nepříznivé době a jsou mnohem odolnější negativním vlivům, jako jsou například choroby. Jako bonus obsahuje Revitalizační organický substrát dlouhodobá hnojiva, která uvolňují živiny postupně v průběhu celé vegetace. Výrazně se tím sníží náklady na doplňkové hnojení. Pro podporu rychlosti a efektivity příjmu živin rostlinami byl do substrát přidán rašelinový extrakt s mořskou řasou. Rašelinové extrakty s mořskou řasou známé také pod názvem Algahuminy. Hojně se používají jako přírodní rostlinné stimulátory růstu a na podporu regenerace rostlin.



Výherní balíček obsahuje

Revitalizační organický substrát se dá použít také pro zeleninu jak do nádob, do skleníku, tak i vysázenou na záhony, kdy se doporučuje smíchat s původní zeminou v poměru 1:1.Jako speciální substrát byl zařazen do Prémiové řady. Rašelina Soběslav má své produkty rozřazeny do několika řad, podle typu produktů, proto se ptáme:Kolik produktových řad má společnost Rašelina Soběslav? S odpovědí Vám pomůžou stránky www.raselina.cz

1) 6 řad – Tradiční, Přírodní, Ekonomickou, Premium, Profesionální, Speciální2) 5 řad – Přírodní - Vita Natura, Prémiová, Tradiční, Výhodná, Profesionální3) 4 řady – Přírodní – Vita Natura, Prémiová, Tradiční, ProfesionálníCo můžete vyhrát? 5 balíčků produktů, každý v hodnotě 1000 Kč.: Revitalizační organický substrát 50 l, Vermihumin - organické hnojivo 0,5 kg, Algahumin - růstový stimulátor 1 l, Hortilon Balkon – vodorozpustné hnojivo 0,5 kg, Přírodní mýdlo BalneoPeat, Rašelinová koupel pro domácí použití 10x60 ml BalneoPeat-----------------------------------------------------------------------------------

