Sovu, která putovala ve vánočním stromku napříč USA, vrátili do přírody

Ochranáři vypustili do přírody sovu, kterou minulý týden objevili dělníci při vztyčování vánočního stromu v New Yorku. Samička sýce amerického, kterou podle místa nalezení pojmenovali Rockefeller, se stala miláčkem Spojených států.

Sova se během týdne v záchranné stanici zotavila, a tak se mohla vrátit do volné přírody. "Vypuštění Rocky bylo úspěšné! Je to velká bojovnice a my jsme rádi, že se vrátila zpátky do svého přirozeného prostředí," informovala stanice Ravensbeard Wildlife Center na facebooku.

Sově, o které si nejdříve mysleli, že je to sameček, říkají zkráceně Rocky. Hned poté, co ji dělníci objevili, si získala srdce veřejnosti.

"Potřebuji, aby podle tohoto příběhu někdo ihned napsal dětskou knížku. Sovička a její vánoční dobrodružství ve velkém městě," napsal na sociální sítě jeden z Rockyiných obdivovatelů.

Rocky se nejspíš ukrývala v koruně smrku už když ho káceli. Po svázání větví kvůli přepravě se nemohla dostat ven. Bez potravy tak vydržela třídenní cestu a urazila asi 270 kilometrů. Teď už je zase doma.