Češi popsali, jak bojovali s Covid-19. Prymula: Hrozí i trvalé následky!

Zhruba před dvěma týdny se na internetu objevilo video ve kterém se dvě dívky rozhodly podělit o své zkušenosti s nemocí Covid-19. "Mě začalo škrábat v krku, na průduškách a špatně se mi dýchalo, furt se to jako graduje. Začalo to tím dýcháním, včera se přidaly horečky 39 a 38 kolísavě, Bolí mě hrozně uši, oči, celé tělo," popisovala Petra.

Nemocné prý Eva s Petrou byly přes dva týdny. "Třetí až osmý den pro mě byly úplně nejhorší, to začaly ty šílené bolesti hlavy, bolesti páteře a postupně celého těla, kdy jsem cítila nejenom klouby, ale fakt celkovou bolest, extrémní únavu, vyčerpání. Nejdominantnější z onemocnění pro mě byla ta bolest hlavy, kterou jsem v životě nezažila," vypráví Eva.

"Čtyři nebo pět dní jsem se pral s horečkami. Já jsem je měl do 38 a bylo to velmi nepříjemné.Jsem dostal nechutenství, ztratil jsem chuť," přiblížil legendární fotbalista Ladislav Vízek.

To boxer Lukáš Konečný měl naopak velmi mírný průběh nemoci. "Já jsem vlastně neměl žádné problémy, jeden den zvýšenou trochu teplotu a cítil jsem se unaveně, ale jinak to bylo opravdu bez příznaků," svěřil se.

Často se u nemocných vyskytuje suchý kašel, horečky a bolesti hlavy. Ale také ztráty čichu či chuti. Ale někteří nakažení podle náměstka ministerstva zdravotnictví Romana Prymuly mají úplně jiné problémy - třeba průjem.

Podle něj mohou mít nemocní i trvalé následky. "U koronavirové pneumonie vznikají fibrózy v plících ještě v průběhu té akutní fáze a to si můžeme odnést trvale. To znamená, že budeme mít problémy s respiračním aparátem prakticky až do smrti," upozorňuje Prymula.

Intenzita projevů nemoci může být u každého jiná. Je tak možné, že řada lidí COVID 19 prodělá a ani o tom neví.