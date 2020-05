Španělé dezinfikují pláže bělidlem. Pro přírodu vražedné, zuří ochránci

Nedávno například šokoval americký prezident Donald Trump, který navrhoval, aby si lidé píchali dezinfekci do žíly. Nejen, že to proti viru nepomůže, ještě by takový krok mohl dotyčného zabít. Šokující nápad teď přišel ze Španělska, kde údajně kropí pláže bělidlem. Co se zprvu jevilo jen jako další nebezpečný hoax, je ale skutečností. Španělské úřady už se za neuvěřitelný zločin proti přírodě omluvily. Dopady tohoto kroku tím ale zastavit nedokážou.

V obavách z nákazy se radní z rybářského městečka Zahara de los Atunes na jihu Španělska rozhodli, že nechají místní pláže vydezinfikovat velkou dávkou bělidla. To se sice ve zředěné formě používá jako dezinfekce, může ale poleptat kůži a sliznice a je velmi toxické. Jeho užití v přírodě tak nebyl zrovna promyšlený nápad.

Úředníci to mysleli dobře. I v této zemi, kterou sužuje nejvyšší počet nakažených v Evropě, se již pozvolna rozvolňují nutná opatření a očekává se, že krásné počasí vytáhne místní ven, třeba i na procházku po pláži, kterou mají po dlouhých týdnech izolace konečně povolenou. Rozprášení bělidla je mělo ochránit před případnou infekcí.

Na pláž tak vyjely traktory a její povrch zkropily pořádnou dávkou bělidla. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Místo vděku místních občanů se ale ozvaly hlasy ekologických aktivistů. „Je to naprosto absurdní. Pláž je živoucí ekosystém. Když v něm rozstříkáte bělidlo, zabijete všechno, co se v něm nachází,“ uvedla pro deník Guardian místní ochránkyně přírody María Dolores Iglesias Benítezová.

Místní pláže jsou hnízdištěm mnoha stěhovavých ptáků, včetně několika vzácných druhů. Hnízdí zde také ohrožený kulík mořský, ochránci věřili, že díky absenci turistů by se jeho zdejší populace mohla právě letos zvýšit. Nyní se ale zdá, že traktory, které na pláž vyjely, hnízdiště rozjezdily a vajíčka s budoucí generací vzácného ptactva rozdrtily. Případem se proto již zabývají místní úřady, ale i organizace Greenpeace.

Fumigar con leja playas en plena poca de cra de aves o de desarrollo de la red de invertebrados que sustentarn la pesca costera y destrozar el valor turstico del litoral, no es una de las ideas de Trump. Est ocurriendo en Zahara de los Atunes https://t.co/afCFLg1sVG — Greenpeace Espaa (@greenpeace_esp) April 27, 2020

Postiženo může být nejen ptactvo, ale i právě se líhnoucí kolonie bezobratlých živočichů. Na nich je přitom závislý zdejší rybolov, obživa pro mnohé obyvatele. Případ už prošetřuje samospráva Andalusie, pod kterou Zahara de los Atunes spadá. Místní radnice i úředník, který o všem rozhodl, se již za své rozhodnutí omluvili, prý jednali v nejlepším úmyslu.

Dezinfikují se i města, v Česku například po skončení karanéty Litovel na Olomoucku. Ovšem jinak než bělidlem. Podívejte se na reportáž: