Španělskem se šíří smrtící listerióza! Nákaza hrozí i dalším zemím

Španělské ministerstvo zdravotnictví informovalo o epidemii listeriózy Evropskou unii i Světovou zdravotnickou organizaci (WHO). Podle deníku El País počet nakažených vzrostl už na 140. Dalších 529 lidí čeká na výsledky.

"Inkubační doba listeriózy je velmi proměnlivá, protože může trvat pár dní nebo až sedmdesát. Jsem si však jist, že bude potvrzeno více případů," uvedl Jesús Aguirre, ministr zdravotnictví a rodiny pro Andalusii. Nemoc má také první oběť, tou je sedmdesátiletá žena. V nemocnici bylo hospitalizováno 53 lidí, z toho třiadvacet těhotných žen. Tři pacienti leží na jednotce intenzivní péče.

Španělsko varuje také turisty, kteří se do země vydali, nebo to mají v plánu. Pozor by si měli dát především na konzumaci masa. To je totiž považováno za zdroj nákazy. "Nyní budou muset být provedené inspekce a šetření, které musí udělat členové rady v Andalusii…Poté budeme vědět, kde došlo k chybě," vysvětlila María Luisa Carcedová, ministryně zdravotnictví, spotřeby a sociálních věcí.

Pokud lidé maso požili a objeví se u nich příznaky nemoci, měli by ihned navštívit lékaře. "Je to záležitost, která je velmi důležitá, jelikož tu mluvíme o zdraví lidí. Uvidíme, zda bude trvat nějaký čas na vyhlášení epidemie. Není na mě, abych spekulovala, zda je už pozdě nebo ne," dodala Carcedová.

Kromě Andalusie se objevily tři potvrzené případy v Aragonu. Nemoc si lidé přivezli z dovolené v Andalusii. Šest případů hlásí také Madrid. "Všichni požili pečené maso v Andalusii, nebo si ho tam koupili," uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

Epidemiologové počítají, že se počet nakažených bude stále zvyšovat. Za posledních 48 hodin se totiž průměrně potvrdí čtyřicet nových případů. Podle Jesúse Aguirreho byla nasazena léčba antibiotiky a je velmi účinná. "Doufáme, že se vývoj pacientů bude zlepšovat," doplnil ministr.

Listerióza je onemocnění způsobené konzumací potraviny kontaminované bakterií Listeria monocogenes. Nemoc představuje riziko především pro těhotné ženy, dospělé osoby s oslabenou imunitou a novorozence.

"Listeria monocytogenes se nachází v půdě a ve vodě. Zelenina se může kontaminovat z půdy nebo z hnojiva použitého k hnojení půdy. Zvířata mohou být nositeli bakterie, aniž by jevily známky nemoci a mohou kontaminovat potraviny živočišného původu jako je maso a mléčné výrobky," informovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) na webu.

Nemoc se projevuje horečkou, nevolností, průjmem, zvracením nebo bolestí ve svalech. Těhotné ženy mohou mít pocit onemocnění v podobě chřipky. Nákaza během těhotenství je velmi nebezpečná. Může totiž vést k předčasnému porodu, nákaze novorozence nebo k porodu mrtvého dítěte.

Vyhnout se listerióze můžete důkladným vařením masa nebo omýváním zeleniny. Dále si také po manipulaci s neuvařenými potravinami umyjte ruce, prkénko i nože. Vyhněte se i konzumaci syrového (nepasterizovaného) mléka nebo potravin z něj vyrobené.