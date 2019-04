Spásný déšť. Pokud teď nezaprší, přijde neúroda a zdražování!

"Tento týden se v nížinách hraje o úrodu. Pokud studená fronta, která přijde koncem týdne, nepřinese významné srážky, může nastat nevratné poškození porostů suchem," uvedli na twitteru autoři projektu Intersucho, kteří se problematikou zabývají už řadu let.

Experti zároveň připojili aktuální mapu České republiky, která jasně ukazuje, že velká část našeho území nedostatkem vláhy velmi trpí. V některých regionech by podle předpovědi mohla být úroda horší až o 40 procent - to se týká například okresů Benešov, Louny nebo Most.

Tento tden se v ninch hraje o rodu. Pokud studen fronta, kter pijde koncem tdne, nepinese vznamn srky, me nastat nevratn pokozen porost suchem. Pipojujeme mapu hlen dopad sucha k 18.4. od naich 350 zemdlskch zpravodaj (vtinou agronom) z cel R. pic.twitter.com/8ASk0rTQUw — intersucho.cz (@Intersucho) 23. dubna 2019

"Pokud bude studená fronta ležet hlavně nad Slovenskem, tak srážek nebude příliš, ale jestliže dojde k jejímu posunu více na západ, tak by pak došlo k výraznějšímu doplnění vláhového deficitu," doufají odborníci.

V případě, že srážky nakonec nepřijdou, půda se "nenapije" a úroda bude mizerná, dá se předpokládat, že řada plodin zdraží a při nákupech to pocítíme všichni. Navíc neúroda může ohrozit i samotné zemědělce.

"Ceny byly vyšší už loni, protože bylo také sucho. Nicméně se dá čekat další zdražení. Ceny plodin rozhodně neklesnou na dlouhodobý normál," řekla TN.cz ekonomka Markéta Šichtařová.

Dodala, že případná neúroda může zlikvidovat drobné zemědělce, kteří mají například jedno malé políčko a prodejem zeleniny si třeba jen přivydělávají. "Velkým podnikům je to díky dotacím v podstatě jedno, ale drobní zemědělci třeba už příště nezasejí," myslí si ekonomka.