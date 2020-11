Špatná zpráva pro Čechyv Británii: Nový zákon jim ztíží přístup k práci

Nový imigrační zákon prošel teprve před třemi dny a už nyní někteří Češi opouštějí Velkou Británii. "Jedna z mých kamarádek se vrátila zpátky do Čech, protože nevěděla, jak to půjde u ní v práci. Já sama jsem byla v automobilovém průmyslu pět let, tak jsem žila v nejistotě a po pět letech jsem změnila práci," popsala Alexandra Manga z Banbury.



"Moji přátelé, kteří jsou tady z Česka, dělají třeba popeláře, nebo chodí sbírat jahody, uklízet na lodě, to si myslím, že jsou ty práce, kam Britové nepůjdou," míní Filip Chudoba žijící v Portsmouthu.



"Já jsem do Anglie odjela v roce 2000 a situace byla hodně komplikovaná. Nedalo se tam jen tak pracovat a je možné, že ta situace nastane znovu. Hodně lidí odjelo, my jsme se taky vrátili po tom brexitu a už jsem v Česku zůstali," řekla Jana Andresíková, která se usadila v Londýně.



Nový imigrační systém zavře dveře na ostrovy méně kvalifikovaným pracovníkům. "Na cesty do Británie za účelem výdělku se bude vztahovat nový imigrační systém, který Velká Británie představila v únoru. Ten upřednostňuje dovednosti a talent jednotlivců nad tím, odkud osoba pochází," vyjasnil velvyslanec Velké Británie Nick Archer.



Každý člověk, který bude chtít do Británie za prací, si bude muset předem zažádat o povolení. "Bude muset být talentovaný, bude muset ukázat zaměstnavateli v Británii, že má smysl ho zaměstnat. Zaměstnavatel musí dokázat, že stejně kvalitního zaměstnance nenajde v Británii," vysvětlil Přemysl Piskač majitel agentury Czech Us.



Od příštího roku budou potřebovat vízum i turisté při pobytu nad šest měsíců. Zákon by mohl ohrozit až pětinu zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách.



"My se snažíme maximálně pomoci českým občanům v Británii, aby se mohli zaregistrovat ve speciálním systému a získali statut usedlíka. Dnes máme už 50 tisíc registrovaných občanů," vyložil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).



"Pro ty, kteří teprve chtějí začít pracovat ve Velké Británii bude nový zákon a bodový systém nutností, kterou musí splnit," sdělil Kryštof Adam z Londýna. Pracovní bodový systém má devět položek, každá je hodnocena jiným počtem bodů. Aby si člověk mohl zažádat o práci, musí získat alespoň 70 bodů.