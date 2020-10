Špatně mě vychovali, o rasismu mě poučila až Megan, řekl princ Harry

Princ Harry přiznal, že vůbec netušil o rozměrech rasových předsudků. Je to prý důsledek královské výchovy. Co to obnáší patřit k menšině, podle svých slov pochopil až po svatbě s Meghan Markleovou, jejíž matka je černoška a otec běloch.

Princ Harry neměl tušení o tom, jak rozsáhle jsou ve společnosti rozšířené rasové předsudky. Podle svých slov pochopil, jak velký je rasismus problém, teprve když se vžil do své manželky Meghan Markleové.

"Vůbec jsem netušil, co to jsou rasové předsudky, i když třeba nevědomé. Může za to způsob mé výchovy a moje vzdělání," přiznal vévoda ze Sussexu s časopisem CQ.

Harry prohlásil, že mu zabralo mnoho let, než si uvědomil, jak moc je rasismus ve společnosti stále zakořeněný. "Je smutné, že o tom stále musíme mluvit. Když jsem se vcítil do mé manželky, došlo mi to," pokračoval.

Podle vnuka královny Alžběty je bezpečné, když si svoje přesudky neuvědomují lidé s mocí nebo velkým vlivem. "Ti se jich musí zbavit především. Když si to nebudeme uvědomovat, jak se pak můžeme zlepšit? Jak se bez toho dostaneme do bodu, kdy bude existovat větší spravedlnost?" ptal se řečnicky.

"Všichni mohou jenom získat, pokud se černošské komunitě dostane takového přístupu, jakého se jí mělo dostat už dávno," uzavřel princ.

Harry s Meghan letos na jaře opustili královskou rodinou a se synem Archiem se odstěhovali do Spojených států. Někteří členové šlechtického rodu jim za to nemohou přijít na jméno. Harry má velmi špatné vztahy třeba se starším bratrem Williamem.

Takhle Meghan a Harrymu tleskali v březnu, když ještě patřili ke královské rodině: