Špatně načepované pivo můžete vrátit. Sládek poradil, co si pohlídat

Spousta Čechů se považuje za odborníky na pivo. Ne všude vám ale nápoj s bílou pěnou načepují správně. Kvalitu piva přitom nepoznáte jen podle chuti, ale i očima. Zkušený sládek poradil, jak to "správné" pivo poznat. A to špatné by se lidé neměli bát u hospodského reklamovat.