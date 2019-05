SPD chce reformu EU. Jak to hodlá udělat? Odpoví Okamura

Ve čtvrtek pokračuje série předvolebních debat s předsedy osmi parlamentních stran. Tentokrát do speciálního vydání Napřímo dorazí šéf SPD Tomio Okamura. Řeč bude o dvojí kvalitě potravin, migraci nebo proměně EU.

V době předchozích eurovoleb ještě Svoboda a přímá demokracie (SPD) neexistovala, a tak má letos šanci se do Evropského parlamentu dostat vůbec poprvé. Podle zatím posledního průzkumu by strana získala sedm procent hlasů, což by znamenalo jeden mandát.

SPD přitom dlouhodobě volá po vystoupení Česka z Evropské unie, případně navrhuje její reformu tak, aby měly větší pravomoce jednotlivé členské státy. I na to, jak by si takovou proměnu SPD představovala, bude odpovídat její šéf Tomio Okamura.

Přímý přenos speciálního vydání pořadu Napřímo před volbami do Evropského parlamentu sledujte na TN.cz! Začínáme v 17:45.

Moderátor Jaroslav Brousil se zaměří také na aktuální témata, která se často objevují v předvolební kampani. Mimo jiné jde o dvojí kvalitu potravin, snižující se migraci nebo stále nevyřešenou otázku brexitu.

SPD už také dříve uvedla, že chce v Europarlamentu vytvořit zcela novou frakci, která sdruží krajně pravicové strany napříč EU. V neposlední řadě by tak měl Okamura voličům vysvětlit, jaké budou priority nové evropské skupiny.