Hnutí SPD spustilo předvolební kampaň, představilo program i hymnu

Hnutí SPD ve čtvrtek odstartovalo svou kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny. Program s názvem "Naše vlast, naše rodiny, náš bezpečný domov" klade důraz na ochranu národních zájmů. A SPD by ráda dosáhla takového výsledku, aby se po volbách mohla podílet na sestavování vlády.

Nová hymna hnutí, jarmark s potravinami od českých zemědělců nebo reklamní kamion SPĎák. To jsou taháky, kterými chce hnutí Svoboda a přímá demokracie oslovit v říjnu voliče. Ale nebude to zadarmo.

"V tuto chvíli se náš rozpočet pohybuje přes 50 milionů korun. Necháváme si ještě rezervu asi pět milionů korun," vypočítal předseda hnutí a poslanec Tomio Okamura.

V programu, který představili předseda a místopředseda strany, rezonují známá témata, která hnutí prosazuje dlouhodobě. Tradiční je pro stranu odmítání Evropské unie, Senátu a odpor k přijímání uprchlíků. "Říkáme jasné ne nelegální migraci a islamizaci České republiky," vzkázal místopředseda SPD Radim Fiala.

Cílem SPD je dosáhnout lepšího výsledku než v předchozích volbách do Poslanecké sněmovny, tedy přes 11 procent. V ideálním případě by se strana ráda podílela i na sestavování vlády.

A podle expertky na politický marketing svou kampaň zamířila správným směrem. "Avizovaná kampaň dlouhodobě rezonuje s tím, na jakou cílovou skupinu SPD cílí. A to jsou spíše starší voliči. Přesně odpovídá tomu, co vlastně voliči SPD, to jádro, od té strany očekává," má jasno odbornice Alžběta Králová.

Strana ve čtvrtek také představila volební lídry pro jednotlivé kraje. Tomio Okamura bude jedničkou v Moravskoslezském kraji, Radim Fiala v Olomouckém. Předvolební průzkumy dlouhodobě přisuzují hnutí SPD kolem deseti procent. V Poslanecké sněmovně má nyní dvaadvacet mandátů.

