SPD se chlubí známými tvářemi. Ty o tom ale nemají ani ponětí

Oblíbený herec Petr Nárožný měl o Evropě prohlásit, že pomalinku umírá a není ochotná se bránit. To skutečně řekl – před deseti lety v rozhovoru, který uveřejnil portál iDnes. I zde se jedná o osekaný výňatek z mnohem obsáhlejšího vyjádření, kde v první řadě vyzývá ke skutečnému řešení problémů, nebo alespoň upřímné snaze o to. Odsuzuje demonstrace, které dle jeho názoru nic neřeší, ale také přehnaný humanismus, který je podle Nárožného metlou lidstva.

"Ano, tu větu jsem pronesl, ale ve velkém rozhovoru pro magazín Dnes. O SPD jsem vůbec nemluvil. Tohle dělají prostě všichni politici. Někde se k něčemu vyjádříte, má to nějaký ohlas, lidi to zaregistrujou a řeknou si, no vždyť my vlastně říkáme totéž. To je normální. Je to vytržené z kontextu, je potřeba si přečíst celé to interview. Naštěstí jsem ve věku, kdy se můžu chovat svobodně a můžu být politicky nekorektní. Nechci nic od státu, nechci být státní zaměstnanec, nechci dělat politickou kariéru. Když chci, prostě řeknu svůj názor k tématu, ale aby to vyšlo pod xterým zkreslením… to dělá SPD," vyjádřil se pro TN.cz Petr Nárožný.

Zamykat státní hranice na sto západů podle příspěvku na stránce SPD by chtěla i Lucie Bílá. Zveřejněný úryvek pochází z rozhovoru před třemi lety pro magazín Právo, kde Bílá hovořila o tom, že do vlastního domu by člověk nepustil nikoho, kdo by ho mohl nějak ohrozit a že stejnou měrou by se mělo pečovat o Česko. Nevyzývá tedy k vybudování nové železné opony, ale k opatrnosti. Její slova zveřejnily Parlamentní listy.

Mezi názory slavných, které se objevily na oficiálních stránkách SPD, je například výňatek z rozhovoru zpěváka, baskytaristy a člena skupin ByPass a Pražského výběru Viléma Čoka, který poskytl pro portál Parlamentní listy. Tématem rozhovoru sice opravdu byla Evropská unie a "sluníčkářství", nejednalo se ovšem o vyjádření, které by Viléma Čoka stavělo mezi přesvědčené voliče SPD.

"Pokud kdokoli použije mé výroky v původní podobě, tedy nezměněny, nepřekrouceny a v dobrém úmyslu, nemám sebemenší problém s jejich uveřejněním kdekoli. Jako umělec jsem zásadně bezpartijní, leč přemýšlivý," řekl redakci TN.cz Vilém Čok. S použitím svého prohlášení v rámci příspěvku Tomia Okamury na sociálních sítích tedy problém nemá, nehodlá se ale stavět na stranu žádné politické organizace.

Rázný příspěvek, původně z rozhovoru pro Parlamentní listy, známé textařky Gábiny Osvaldové si na webu SPD také našel své místo. Někdejší porotkyně Superstar k tématu redakci TN.cz řekla: "To vyjádření jsem poskytla už před lety v jednom rozhovoru. Tohleto se mě skutečně netýká. To je něčí iniciativa, ruční práce. Nemám s tím nic společného. Je to jako kdybych se rozčilovala, že si někdo vezme písničku Láska je láska, celou ji předělá a dá to na youtube. To bych se opravdu musela uvztekat."

Boj proti tomu, aby si lidé někde něco našli a vytrhli to z kontextu, je podle Osvaldové zbytečný a marný. Sama je nad věcí a nad politickými záležitostmi se nerozčiluje. Vstoupit do politiky dle svých slov nehodlá: "Já? Nikdy! Jsem příčetná, takže ne, nikdy. Politika není nic pro mě."