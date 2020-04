Speciální díl seriálu Ulice o Covid-19. Již dnes ve 20:20 na TV Nova

Pandemie koronaviru zastavila natáčení seriálu Ulice a v souvislosti s tím stanice od 17. dubna poprvé v jeho patnáctileté historii pozastavila také jeho denní vysílání. Za přísných bezpečnostních a hygienických opatření však vznikl speciál Ulice v karanténě.

"Ulice vždycky byla aktuální a její hrdinové prožívali to, co prožíváme my, naši přátelé, sousedé a známí. Současná situace nás ale donutila poprvé v patnáctileté historii vysílání Ulice zastavit,“ uvedla ředitelka projektu TV Nova Alex Ruzek.

Děj tohoto speciálního dílu nenavazuje na poslední odvysílaný díl Ulice a nepředchází prvnímu budoucímu dílu. Vychází ale pochopitelně z charakteru postav a ukazuje je v situacích, které aktuálně prožívají občané Česka, Evropy i světa.

"Je zvláštní točit s rouškou a v rukavicích, zažívám to poprvé v životě, ale myslím, že jsme se rychle aklimatizovali. Snažíme se maximálně dodržovat bezpečnostní opatření a děláme to rádi. Těšili jsme se a užíváme si, že se můžeme vidět, i když v omezeném počtu a na dálku,“ přiznal po natáčení herecký partner Hanky Holišové alias Veroniky Jiří Hána (Patrik).

Díl, který diváci TV Nova uvidí dnes ve 20:20, zachytí život postav Bedřicha (Adrian Jastraban), Miloše (Jiří Štrébl), Alice (Eva Hacurová) a také Veroniky (Hanka Holišová), Patrika (Jiří Hána) a Filipa (Marek Salvet).