Cílem modelového zařízení je zabránění předávkování lidí na ulici a přimění je, aby vyhledali pomoc. Uživatelé by seděli vedle sebe v oddělených kabinách, ve kterých by byly čisté stříkačky a jasné světlo, které by umožnilo bezpečné vstřikování. Úmrtí zaviněná braním drog je v Bristolu o 60% vyšší, než je celostátní průměr.